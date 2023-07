Cet évènement est passé » Univers » Dialogue de l’Objectif et de la Terre Hôtel Moxy Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord » Univers » Dialogue de l’Objectif et de la Terre Hôtel Moxy Lille, 3 juillet 2023, Lille. » Univers » Dialogue de l’Objectif et de la Terre 3 juillet – 3 septembre Hôtel Moxy Entree Libre Après une première exposition remarquée, fin 2021 à Lille, Râm Perry (Pierrick Lafages de son vrai nom) revient avec une version de son projet photographique, désormais rebaptisé « Univers ». Accompagné cette fois-ci de la Céramiste valenciennoise Corinne Billy, qui joint ses sculptures aux photographies ; c’est une réflexion sur la Planète, l’Humain et la Nature ; explorant les liens entre l’Intime et l’Universel, entre les différents mondes qui cohabitent sur notre planète ; que ce « Dialogue de l’Objectif et de la Terre » que nous présentent ici ces deux artistes. A voir en entrée libre, tous les jours de 10h à 20h, jusqu’au 4 septembre, dans la galerie d’exposition de l’Hôtel Moxy City Lille, rue Jean Bart à Lille.

Exposition recommandée par Lille3000. Hôtel Moxy rue Jean Bart Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0699071171 http://www.gail-lille.com Superbe Hôtel de 120 chambres ouvert 24h/24 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

