Exposition de peintures et sculptures Hôtel Moxy, 4 avril 2023, Lille. Exposition de peintures et sculptures 4 – 30 avril Hôtel Moxy entrée libre gratuite Exposition en 2 temps de 34 artistes peintres et sculpteurs

du 4 au 30 avril vernissage le jeudi 6 avril à partir de 17h30-17 artistes

du 3 au 31 mai vernissage le jeudi 4 mai à partir de 17h30-17 artistes à l’Hôtel Moxy 3 rue Jean Bart à Lille Hôtel Moxy rue Jean Bart Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0699071171 http://www.gail-lille.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 99 07 11 71 »}] Superbe Hôtel de 120 chambres ouvert 24h/24 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

