Session de 8 personnes maximum, être majeur, réservation obligatoire.

Venez découvrir l’hôtel Echiquier Opéra Paris, depuis son origine en tant que pavillon de chasse, jusqu’à son ouverture en 2015; tout en découvrant notre savoir faire de l’art du cocktail. Hôtel MGallery Echiquier Opéra Paris 38 rue de l’Echiquier 75010 Paris Quartier de la Porte-Saint-Denis Paris 75010 Île-de-France Métro Bonne Nouvelle et grands Boulevards à proximité immédiate

01 42 46 92 75 https://www.lechiquieroperaparis.com https://www.instagram.com/lechiquieroperaparis/?hl=fr Hôtel, ancien Pavillon de chasse du roi Henri IV, puis devenu couvent avant de devenir un hôtel dans les année 1700 Nos équipes seront heureuses de vous conter l’histoire de cet hôtel, depuis son origine à l’époque du roi Henri IV. Vous pourrez par la même occasion découvrir notre art du cocktail, avec un cours collectif de mixologie (création cocktail) animé par notre barmaid. Session de 8 personnes maximum

Catégorie d'évènement: Paris
Lieu Hôtel MGallery Echiquier Opéra Paris
Adresse 38 rue de l'Echiquier 75010 Paris Quartier de la Porte-Saint-Denis
Ville Paris
Age minimum 18
Age maximum 99

