Forum des entreprises, 6eme édition
Lundi 17 octobre, 18h30
Hôtel Mercure de la Porte de la Plaine, Vanves

L’entrée est gratuite, réservée aux professionnels. Inscription obligatoire ici.

Le Forum des Entreprises est un moment de rencontre entre entreprises, professionnels solo, artisants/commerçants, et leur écosystème de soutien au développement économique. Hôtel Mercure Hôtel Mercure de la Porte de la Plaine 36/38 rue du Moulin, vanves Paris 15e Arrondissement Vanves 75015 Hauts-de-Seine Île-de-France Organisé sous l’égide de la Ville de Vanves, il accueillera de nombreux élus et représentants de cette ville, ainsi que du territoire Grand Paris Seine Ouest, le la chambre de commerce et d’industrie du 92, etc. Le Business Café de la Ville de Vanves, rencontre des entreprises de la Ville avec le service du développement économique, aura lieu à cette occasion. RSE oblige, nous vous invitons à co-voiturer (parking sous l’hôtel) ou à emprunter les transports en commun : tramway T3a arrêt Georges Brassens, ligne de métro 12 arrêt Porte de Versailles, bus 89 arrêt carrefour Albert Legris, station Vélib’ 15045… Agenda: Accueil à partir de 18.30 19.00 Discours de bienvenue et interventions RSE 20.00 Témoignages d’entreprises 20.30 Cocktail dînatoire et animations networking Le contenu : (cette section est susceptible de changements de dernière minute) Discours d’accueil par le Président du Challenger Club.

Intervention de Mme Christine Vlavianos, Maire Adjointe de Vanves : L’implication de la Ville dans le développement économique durable des entreprises.

Intervention de Mme Sandrine Conrate, Coordinatrice de pôle ALEC : « Conseil et accompagnement à la rénovation énergétique des locaux du petit tertiaire »

Intervention de Mr Patxi Klingebiel, Conseiller Développement Durable à la CCI 92, Pôle Territoires et Commerces

