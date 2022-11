Les Ateliers de l’Union Hôtel Mercure Créolia, 24 novembre 2022, Saint-Denis.

Les Ateliers de l’Union Jeudi 24 novembre, 09h30 Hôtel Mercure Créolia

Sur inscription

L’Union accueil les principaux acteurs de la communication de l’Océan Indien pour différents séminaires et ateliers Livre Blanc tout au long de la journée du 24/11, au Mercure Créolia de St Denis

Jeudi 24/11 à 09:30

Séminaire : L’influence responsable

Les dernières innovations en matière de diffusion de contenu. La façon dont les influenceurs se structurent à présent, et se professionnalisent. La façon dont certaines problématiques imprègnent maintenant une grande partie des prises de paroles sur les réseaux sociaux pour plus de responsabilité sociétale.

Ø Influence marketing responsable : un enjeu de légitimité pour les créateurs de contenus. Quelle implication de la part des marques pour rendre cette communication plus responsable ? Best case et état des lieu de l’arrivée du marketing d’influence, avec la participation de Teri Guegan de l’Auberge Digitale.

Ø Les influenceurs au cœur des nouvelles tendances de communication des marques, évolution du lien entre les influenceurs – les agences – les marques à La Réunion, avec l’aimable participation de Thomas Carrere, Président de l’Agence Marketing Digital « Du simple au double »,

Quelles tendances pour l’année 2022 ? L’ARPP présentera les résultats de la nouvelle édition de son Observatoire. Par Mohamed Mansouri, Directeur Délégué de l’ARPP

à 12:00

Déjeuner en partenariat avec HEC Océan Indien

à 16:00

Séminaire : L’Union pour les Marques dans l’Océan Indien

(à huis clos et sur invitation uniquement)

Regroupement des membres de l’Union pour les Marques dans l’Océan Indien.

● Échanges d’expériences

● Quels services pour plus de valeurs pour les marques ?

● Les thématiques d’engagement sociétal

● Le Marketing et les agences au service de plus de croissance et de valeur ajoutée pour les marques,

● Le regroupement des marques pour permettre une communication libre et responsable,

● Plus de représentation des annonceurs dans les compétitions publicitaires,

● Plan d’actions et détermination des grands thèmes des 12 prochains mois (à La Réunion, Maurice, et à Madagascar).

● Conclusion : présentation du plan d’actions. Avec la participation de Jean-Luc Chetrit, Directeur Général de l’UNION des Marques (en visio),

à 16:00

Séminaire : Les Agences de l’Océan Indien

Avec la participation de représentants de l’ACA, l’UNION des Agences de La Réunion et les agences réunies de Madagascar et Mayotte :

● Échanges d’expériences

● Quels services pour plus de valeurs pour les agences ?

● Les thématiques d’engagement sociétal

● Plan d’actions et détermination des grands thèmes des 12 prochains mois.

● Quelle taille critique ? proposition de mise à disposition de moyens.

● Présentation de l’UNION des Agences et de son plan d’action.

