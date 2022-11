Formation Web 3.0 : Nouvelles Technologies, transformation de l’économie digitale, disruptions du numérique, Metavers, crypto/NFT Hôtel Mercure Créolia Saint-Denis Catégorie d’évènement: Saint-Denis

Nous contacter pour réserver votre formation et pour prise en charge par OPCO.

Formation Web 3.0 (nouvelles technologies et disruptions du numérique) le 23 novembre de 11h à 16h au Mercure Créolia de St Denis. Hôtel Mercure Créolia 14 Rue du Stade, Saint-Denis 97400, La Réunion Montgaillard Saint-Denis 97400 La Réunion [{« link »: « https://site.evenium.net/ateliers-de-lunion-2022 »}, {« link »: « mailto:pierre@unionfrancophone.com »}, {« link »: « http://www.unionfrancophone.com »}]

https://goo.gl/maps/TfX5FwCvGDVKZ1Kv9 Mercredi 23/11 de 11:00 à 16:00 Formation : Web 3.0 : nouvelles technologies et disruptions du numérique Animé par Georges Edouard-Dias (HEC Océan Indien et ancien directeur marketing du groupe L’Oréal), et Marc Israel (spécialiste des technologies de l’information, fondateur, CEO, Business Angel) Ø Le Web 3.0 va-t-il transformer l’économie digitale ?

Focus sur la Metavers, la blockchain, les cryptos/NFT et les disruptions du numérique. Cette formation a pour objectif de vous équiper de tous les outils nécessaires à la compréhension de ces nouvelles technologies. Avec la participation de Jérôme Guisti (en visio), avocat spécialisé

– Quels sont les 1ers secteurs concernés ?

– Quelles sont les leviers de croissance ?

– Quelles sont les nouvelles sources de financement de la création qui en découlent ? cf. NFT

– Quel impact les Metavers vont avoir sur la gestion et le développement des réseaux sociaux ?

– Quels sont les atouts économiques et technologiques de cette transformation pour le secteur de la création et de la communication ?

– Quel est l’impact sur la chaîne des droits de propriété ? Pour réserver votre formation, préinscrivez-vous sur https://site.evenium.net/ateliers-de-lunion-2022 Nous vous contacterons pour inscription uaprès de Jeudi Formation et prise en charge des frais (390 euros/ personne) par votre OPCO. Votre contact : Pierre Lespes

+33 7 72 72 44 83

pierre@unionfrancophone.com www.unionfrancophone.com

