Gironde Les universités du Québec débarquent à Bordeaux ! Hôtel Mercure Bordeaux Château Chartrons Bordeaux, 14 octobre 2023, Bordeaux. Les universités du Québec débarquent à Bordeaux ! Samedi 14 octobre, 10h00 Hôtel Mercure Bordeaux Château Chartrons Inscription obligatoire, gratuit RDV le samedi 14 octobre 2023 de 10h à 18h à l’Hôtel Mercure Bordeaux Château Chartrons pour rencontrer 16 des 18 universités que compte le Québec ! Une délégation d’universités du Québec se rendra à Bordeaux pour rencontrer les lycéens, de plus en plus nombreux, qui souhaitent tenter l’aventure québécoise. Les représentants de chacune des universités recevront les candidats aux études au Québec et répondront à toutes leurs questions. Des conférences d’informations pratiques sur les modalités administratives et migratoires seront organisées par un représentant du Gouvernement du Québec. Inscription obligatoire. Hôtel Mercure Bordeaux Château Chartrons 81 cours st louis Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://formulaireweb.ulaval.ca/destination_universites_quebec_duq/inscription_duq_2023_bordeaux/fr »}] [{« link »: « https://formulaireweb.ulaval.ca/destination_universites_quebec_duq/inscription_duq_2023_bordeaux/fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Mobilité SO Mobilité Destination Universités Québec

