Soirée « Raconte-moi ton IPO » Mercredi 1 février, 18h00 Hotel Marriott, Cité Internationale Lyon

Gratuit sur inscription

Nous vous invitons une soirée consacrée à l’IPO à Lyon, venez vous inspirer auprès d’entrepreneurs emblématiques du territoire. Hotel Marriott, Cité Internationale Lyon 70 Quai Charles de Gaulle Lyon, 69463 France Lyon 69006 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Le Réseau Entreprendre Rhône, Croissance Plus et French Tech One Lyon St-Etienne vous invitent au Mariott pour un temps d’échanges et de partage d’expériences autour de la mise en bourse des entreprises Au programme : – Accueil dès 18h00 – 18h30 : Table-Ronde « Raconte-moi ton IPO » avec : -> Brice CHAMBARD, Fondateur d’OBIZ

-> Pascal CHEVALIER, Président fondateur de Reworld Media

-> Nicolas SORDET, Fondateur d’AFYREN – 19h30 : cocktail et réseautage Venez challenger vos perspectives de financement !

