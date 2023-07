Découvrez la maison au cerf, un hôtel particulier historique du XVIIe siècle Hôtel Marquis de la Baume Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Nîmes Découvrez la maison au cerf, un hôtel particulier historique du XVIIe siècle Hôtel Marquis de la Baume Nîmes, 16 septembre 2023, Nîmes. Découvrez la maison au cerf, un hôtel particulier historique du XVIIe siècle 16 et 17 septembre Hôtel Marquis de la Baume Gratuit. Entrée libre. Accès uniquement à la cour. Ne pas s’asseoir sur le mobilier. L’escalier monumental, avec ses multiples rampes qui se succèdent, occupe pleinement l’espace de la cour. Il est attribué à Louis de la Baume, procureur du roi, et constitue aujourd’hui l’un des escaliers les plus remarquables préservés à Nîmes, résultant d’une campagne de travaux réussie. Hôtel Marquis de la Baume 21 rue nationale, 30000 Nîmes Nîmes 30020 Gambetta Gard Occitanie Propriété de la famille de la Baume, chargée de nombreuses tâches par Louis XIV, cet hôtel particulier date du XVIIe siècle. Jadis, son entrée principale se trouvait 9 rue des orangers. Une aile entière de la cour est occupée par la cage d’escalier spectaculaire, desservant paliers et volées d’escaliers secondaires et dominant une cour d’honneur. Les paliers possèdent de grands arcs avec des balustres de pierres. Aujourd’hui, l’immeuble est un hôtel privé 4 étoiles. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

