Le 28 mars prochain, le Service des affaires économiques et commerciales tiendra, en collaboration avec le Cercle des dirigeants d'entreprises franco-québécois, le Forum Excellence Québec. Il s'agit d'une première : ce forum est une activité visant à faire la promotion d'expertises québécoises sur un sujet on ne peut plus d'actualité, soit la transition énergétique et écologique. L'objectif ultime est donc de mettre de l'avant auprès de donneurs d'ordres, partenaires potentiels, d'administrations publiques et instances politiques 10 sociétés québécoises innovantes dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement afin de promouvoir leurs expertises.

2023-03-28T08:30:00+02:00 – 2023-03-28T14:00:00+02:00

