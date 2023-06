Visite guidée d’une pépite de l’art nouveau Hôtel Marceillac Castelsarrasin Castelsarrasin Catégories d’Évènement: Castelsarrasin

Tarn-et-Garonne Visite guidée d’une pépite de l’art nouveau Hôtel Marceillac Castelsarrasin, 16 septembre 2023, Castelsarrasin. Visite guidée d’une pépite de l’art nouveau 16 et 17 septembre Hôtel Marceillac Gratuit. Sur inscription. Participez à une visite guidée de l’hôtel Marceillac, construit en 1912 par l’architecte montalbanais Antonin Maurou, dans le style Art nouveau. La découverte de cet établissement, tenu depuis 5 générations par la famille Marceillac, vous offrira un voyage dans les années 1900. Hôtel Marceillac 54 rue de l’Egalité, 82100 Castelsarrasin Castelsarrasin 82100 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 95 12 46 [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 32 30 10 »}] Cet hôtel de voyageur a été construit de 1910 à 1912 par l’architecte Antonin Maurou. Sa façade au décor marqué par l’Art Nouveau témoigne que cet édifice est une adaptation du type de l’hôtel atrium central sous verrière. Il a conservé l’ensemble de ses dispositions. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

