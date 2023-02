HOTEL LUX LA CARTONNERIE, 15 février 2023, REIMS.

HOTEL LUX LA CARTONNERIE. Un spectacle à la date du 2023-02-15 à 20:00 (2023-02-15 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

REMCA (LIC.LR21-4390) Originaire de Portsmouth mais désormais installé à Londres, HOTEL LUX vit depuis 2017 dans l’ombre de groupes comme Idles, Shame ou Fontaines D.C. alors qu’il a largement le potentiel pour les mettre à l’amende. Avec des paroles empruntes à la culture de leur pays et une esthétique post-punk bien ficelée, Hotel Lux montre une fois de plus que le punk anglais est bel et bien de retour, et qu’il peut s’extirper des tendances avec un propos original. Influencé par des réalisateurs comme Alan Clarke et Ken Loach, le groupe dépeint le monde dans lequel il vit, entre politique et pintes de Guinness, entre courses de chevaux et manière de vivre. Sans créer de réelle révolution, Hotel Lux parvient à faire ce que l’Angleterre fait de mieux en rock ; un rock enrobé d’une sacrée dose d’énergie, d’humour, et d’envie de profiter de la vie, le tout dans un son pur et éclatant.

LA CARTONNERIE REIMS 84 Rue du Docteur Lemoine Marne

