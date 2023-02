HOTEL LUX + MIET L’ASTROCLUB, 9 février 2023, ORLEANS.

HOTEL LUX + MIET L’ASTROCLUB. Un spectacle à la date du 2023-02-09 à 20:30 (2023-02-09 au ). Tarif : 9.8 à 9.8 euros.

HOTEL LUX (UK – ROCK) Hotel Lux s’est forgé une identité qui lui est propre sur ce 1er album « Hands Accross The Creek » qui sortira début 2023. Preuve une nouvelle fois de la vitalité de la scène rock britannique actuelle, voici Hotel Lux, dernière sensation venue de Portsmouth. Avec seulement une poignée de morceaux rageurs, ces cinq jeunes lads marchent déjà dans les pas de leurs aînés Fontaines D.C. ou Shame. L’écoute de « The Last Hangman » (entendu sur la BO de Peaky Blinders) ou de « English Disease » suffit pour deviner l’avenir radieux qui s’annonce… Ils seront en tournée européenne en Février. MIËT (NANTES – ROCK NOISE) La solitude amène-t-elle à partir à la rencontre de l’autre ? Bien que toujours seule sur scène comme en studio, Miët exprime combien la découverte de l’altérité nourrit sa création, au point d’avoir choisi pour ce deuxième album un titre en allemand : Ausländer. Ce terme signifie pour la nantaise la magie d’un mot inexpliqué mais familier. Cet « étranger », ou plus exactement cet « autre » dont il est question, semble prendre l’apparence d’un personnage que l’on apprendrait à découvrir tout au long des dix titres de l’album. On retrouve dans ce nouvel album de Suzy LeVoid ce qui constitue son leitmotiv depuis toujours : un rock abrasif aux fureurs jamais gratuites, un mélange de boucles sonores, de rythmes hypnotiques et de lignes de basses puissantes et distordues. Le chant occupe encore, et plus que jamais, une place centrale dans son œuvre. Sa voix révèle tantôt sa douceur et ses passions comme sur le poignant The Path, tantôt sa colère et sa rage sur I Belong to the Dead. Miët démontre une nouvelle fois sa facilité pour passer d’un registre à un autre, à s’adapter et à les faire siens.

L’ASTROCLUB ORLEANS Boulevard Jean Jaurès Loiret

