Un spectacle à la date du 2023-02-14 à 20:00. Tarif : 13.8 à 13.8 euros. Preuve une nouvelle fois de la vitalité de la scène rock britannique actuelle, voici Hotel Lux, dernière sensation venue de Portsmouth. Avec seulement une poignée de morceaux rageurs, ces cinq jeunes lads marchent déjà dans les pas de leurs aînés Fontaines D.C. ou Shame. L'écoute de « The Last Hangman » (entendu sur la BO de Peaky Blinders) ou de « English Disease » suffit pour deviner l'avenir radieux qui s'annonce à cet hôtel haut de gamme. LA SIRENE LA ROCHELLE 111 boulevard Emile Delmas- La Pallice Charente-Maritime

Avec seulement une poignée de morceaux rageurs, ces cinq jeunes lads marchent déjà dans les pas de leurs aînés Fontaines D.C. ou Shame. L’écoute de « The Last Hangman » (entendu sur la BO de Peaky Blinders) ou de « English Disease » suffit pour deviner l’avenir radieux qui s’annonce à cet hôtel haut de gamme. .13.8 EUR13.8. Votre billet est ici

