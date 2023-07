Rencontre avec François Grosso, éditeur aux éditions du Chemin de fer Hôtel littéraire Gustave Flaubert Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Rencontre avec François Grosso, éditeur aux éditions du Chemin de fer Hôtel littéraire Gustave Flaubert Rouen, 14 septembre 2023, Rouen. Rencontre avec François Grosso, éditeur aux éditions du Chemin de fer Jeudi 14 septembre, 18h00 Hôtel littéraire Gustave Flaubert Gratuit sur réservation Le prix des lectrices et lecteurs du festival met à l’honneur six premiers romans francophones publiés en 2022. Ce prix sera remis fin octobre (à la Médiathèque Christiane Doutart de Saint-Valery-en-Caux), le ou la lauréat·e se verra offrir une bourse d’écriture !

Pour permettre aux autrices et auteurs de rencontrer les lectrices et lecteurs en amont, plusieurs rendez-vous sont proposés en septembre : François Grosso présentera Ces princes le premier roman de Catherine Guérard, réédité en 2022 par les éditions du chemin de fer, qu’il a co-créé avec Renaud Buénerd en 2005. Elisabeth Brunet animera cette rencontre. Hôtel littéraire Gustave Flaubert 33 Rue du Vieux Palais, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://terresdeparoles.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

