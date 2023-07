Atelier éditorial avec Timothé Guillotin Hôtel littéraire Gustave Flaubert Rouen, 12 septembre 2023, Rouen.

C’est un constat, la pratique d’écriture en amateur n’est pas aussi accompagnée que dans d’autres secteurs artistiques et tenter sa chance auprès d’un éditeur est finalement peu répandu.

En écho à notre envie de partager le goût de la lecture et de l’écriture et à notre soutien à l’émergence (Prix Premières Paroles, résidences d’écriture…), le festival propose un parcours réservé aux amateurs : des rencontres, des ateliers pour mettre en lumière l’apprentissage de l’écriture, les débuts, la pluralité des moyens d’édition, les chemins de traverse…

Sortez vos manuscrits du tiroir ! ce sont des temps d’échanges, de partage, créés avec et pour des amateurs du texte, des bricoleurs de mots, des faiseurs de pages…

Atelier éditorial // 1

Timothé Guillotin, fondateur de la maison d’édition Novice, durant 2 heures, livrera à tous ceux et toutes celles qui prennent la plume avec la volonté de voir leur manuscrit publié, des astuces et des conseils concrets pour bien se préparer et avoir les meilleures chances de réussite.

Hôtel littéraire Gustave Flaubert 33 Rue du Vieux Palais, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-12T18:00:00+02:00 – 2023-09-12T20:00:00+02:00

