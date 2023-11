Prix Alain Spiess – rencontres/dédicaces et remise de prix Hôtel Les Cures Marines Trouville Trouville-sur-Mer, 16 décembre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Rendez-vous le samedi 16 décembre pour deux évènements trouvillais dans le cadre du Prix Alain Spiess !

À 18h, à la librairie L’usage du papier, venez à la rencontre de Marin Fouqué et Christine Guinard autour de leurs derniers ouvrages. « À la terre » de Marin Fouqué (XXI Bis) et « Ils passent et nous pensent », de Christine Guinard, (Unicité).

À partir de 20h, aux Cures Marines de Trouville-sur-Mer, Marin Fouqué et Christine Guinard remettront le prix de meilleure nouvelle dans le cadre du concours de nouvelles avec pour thématique « Ruine ». S’en suivra une performance de Marin Fouqué et une lecture d’extraits des nouvelles lauréates par Christine Guinard..

2023-12-16 20:00:00 fin : 2023-12-16 . .

Hôtel Les Cures Marines Trouville

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Join us on Saturday, December 16 for two trouvillais events as part of the Prix Alain Spiess!

At 6pm, at the L?usage du papier bookshop, meet Marin Fouqué and Christine Guinard to discuss their latest works. « À la terre » by Marin Fouqué (XXI Bis) and « Ils passent et nous pensent », by Christine Guinard, (Unicité).

From 8pm, at the Cures Marines in Trouville-sur-Mer, Marin Fouqué and Christine Guinard will award the prize for best short story in the short story competition, with the theme « Ruine ». This will be followed by a performance by Marin Fouqué and a reading of excerpts from the winning short stories by Christine Guinard.

Únase a nosotros el sábado 16 de diciembre para asistir a dos actos locales en el marco del Premio Alain Spiess

A las 18.00 h, en la librería L’usage du papier, Marin Fouqué y Christine Guinard conversarán sobre sus últimas obras. « À la terre » de Marin Fouqué (XXI Bis) e « Ils passent et nous pensent », de Christine Guinard, (Unicité).

A partir de las 20.00 horas, en las Cures Marines de Trouville-sur-Mer, Marin Fouqué y Christine Guinard entregarán el premio al mejor relato del concurso de relatos cortos sobre el tema « Ruina ». A continuación, Marin Fouqué actuará y Christine Guinard leerá extractos de los relatos ganadores.

Wir sehen uns am Samstag, den 16. Dezember, für zwei Trouvillais-Events im Rahmen des Alain-Spiess-Preises!

Um 18 Uhr treffen Sie in der Buchhandlung L?usage du papier Marin Fouqué und Christine Guinard, die ihre neuesten Werke vorstellen. marin Fouqué’s « À la terre » (XXI Bis) und Christine Guinard’s « Ils passent et nous pensent » (Unicité).

Ab 20 Uhr werden Marin Fouqué und Christine Guinard in den Cures Marines von Trouville-sur-Mer den Preis für die beste Kurzgeschichte im Rahmen des Kurzgeschichtenwettbewerbs mit dem Thema « Ruine » verleihen. Es folgt eine Performance von Marin Fouqué und eine Lesung von Christine Guinard mit Auszügen aus den preisgekrönten Kurzgeschichten.

Mise à jour le 2023-11-13 par Calvados Attractivité