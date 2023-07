SEJOUR A BARCELONE HOTEL LES CARAIBES Salou Catégories d’Évènement: Salou

Tarragone SEJOUR A BARCELONE HOTEL LES CARAIBES Salou, 31 juillet 2023, Salou. SEJOUR A BARCELONE 31 juillet – 4 août HOTEL LES CARAIBES tarif établit en fonction du QF et du lieu d’habitation . Entre 305€ et 503€ Le séjour prendra la forme d’une découverte de la ville de Barcelone et quelques sites visités.

Le programme envisagé durant ce voyage en Espagne, les approches linguistiques, historiques, artistiques …des visites ;

Deux jours à BARCELONE ET TROIS JOURS AU PARC AVENTURA ;

– UN JOUR PORT AVENTURA

– UN JOUR FERRARI LAND

– UN JOUR PARC AQUATIQUE

Pour les jeunes ne voulant pas aller au parc aquatique ils pourront aller au parc port aventura

