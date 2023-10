Soirée tchatche Hôtel Les Cabanettes Saliers, 17 octobre 2023, Saliers.

Soirée tchatche Mardi 17 octobre, 18h00 Hôtel Les Cabanettes

Amis, habitants du Parc de Camargue ou simples visiteurs sont invités à échanger sur des sujets thématiques le temps d’un apéro-débat.

L’objectif : profiter d’un moment convivial pour partager la connaissance et recueillir les perceptions et ressentis sur des thématiques précises.

Le 17 octobre, pour la troisième soirée de l’année, le musée se rend à l’Hôtel Les Cabanettes pour un moment d’échange sur l’adaptation de l’architecture aux changements climatiques. Projection d’un reportage sur Armand Pellier, l’architecte des Cabanettes avec Sylvie Denante, conseillère pour l’architecture à la DRAC PACA, François Goven, architecte en chef des Monuments historiques et Marion Croizeau, chargée de mission architecture, paysage, urbanisme au Parc naturel régional de Camargue.

Hôtel Les Cabanettes Route de Saint-Gilles, 13200 Arles Saliers 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 06 11 77 15 32 https://www.lescabanettes.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T18:00:00+02:00 – 2023-10-17T20:00:00+02:00

