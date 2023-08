Conférence : « La sagesse chinoise: Une vie plus intense au quotidien » Hôtel le Verdon Gréoux-les-Bains, 30 août 2023, Gréoux-les-Bains.

Gréoux-les-Bains,Alpes-de-Haute-Provence

Selon les sages chinois nos gestes, nos habitudes, nos convictions et nos valeurs, montrent qui nous sommes. Confucius nous apprend comment la connaissance de soi nous permet de transformer notre quotidien en une vie plus riche en sensations..

2023-08-30 17:00:00 fin : 2023-08-30 18:30:00. EUR.

Hôtel le Verdon

Gréoux-les-Bains 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



According to the Chinese sages, our actions, habits, beliefs and values show who we are. Confucius teaches us how self-knowledge enables us to transform our daily lives into a life richer in sensations.

Según los sabios chinos, nuestras acciones, hábitos, creencias y valores muestran quiénes somos. Confucio nos enseña cómo el autoconocimiento nos permite transformar nuestra vida cotidiana en una vida más rica en sensaciones.

Den chinesischen Weisen zufolge zeigen unsere Gesten, Gewohnheiten, Überzeugungen und Werte, wer wir sind. Konfuzius lehrt uns, wie wir durch Selbsterkenntnis unseren Alltag in ein erfüllteres Leben verwandeln können.

