hotel Le Pigonnet – Dîner de réveillon de la Saint Sylvestre 5 Avenue Du Pigonnet Hôtel Le Pigonnet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

2022-12-31 – 2022-12-31

Hôtel Le Pigonnet 5 Avenue Du Pigonnet

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR 230 230 // Menu //



● Amuse bouche :

Raviole de langoustine, émulsion carapace

************************************

● Entrée:

Noix de Saint -Jacques brulées aux fruits secs, fumet de bardes au gingembre

************************************

● Plats :

Saint-Pierre rôti, carottes fanes et citron caviar

Et

Dos de cerf poêlé, pomme Anna au foie gras et champignons

************************************

● Fromage :

Mont d’Or truffé, confit de coing

************************************

● Pré-dessert :

Eau de pommes, espuma manzana

************************************

● Dessert :

Sablé chocolat blanc et noix de coco, crème vanillée, sorbet exotique

Mignardises Venez passez les fêtes de fin d'année au Pigonnet et profitez d'une soirée avec ambiance musicale +33 4 42 59 02 90

