Les Musicales du Pigonnet: K'fé Vanille
Hôtel le Pigonnet
Aix-en-Provence

20 juillet 2023, 19h00
Hôtel le Pigonnet
Profitez d'une soirée dans notre merveilleux jardin méditerranéen avec un live musical, cocktails et tapas.

Ce 20 juillet, K’fé Vanille s’invite à l’Hôtel Le Pigonnet.

[https://www.facebook.com/kfevanille0702]

50€ par personne (comprenant le droit d’entrée, un cocktail, une assiette de tapas)

Pour réserver : https://www.billetweb.fr/les-musicales7

Hôtel le Pigonnet
5, Avenue Du Pigonnet, 13090 Aix-en-Provence
Information : 04.42.59.61.07.

