SEJOUR HIVER : « découverte du monde montagnard »

Vars

Covoiturage jusqu’à la gare de Marseille St Charles et départ et retour en train.

le sejour du 12 au 17 fevrier s’adresse à 18 preados de 11-14 ans avec comme thématique : la découverte du monde montagnard et des sports de glisse. Tous les matins, des ateliers ludiques (jeux de connaissances…) leur seront proposés, et après le repas, l’après midi sera réservé à la découverte de sports ou d’activités nature (luge, raquette, biathlon, découverte de la faune…). Après le repas du soir, lors des veillées, nous echangerons sur la journée, et retracerons sous la forme d’un « roman photos » le sejour.

