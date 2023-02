A la découverte du milieu Montagnard hors les murs habituels HOTEL LE MONTE PENTE, 12 février 2023, Vars.

Prise en charge possible par l’État. L’option a été prise de réserver un bus pour faire le trajet aller / retour à partir de notre ville

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

HOTEL LE MONTE PENTE 05560 VARS SAINTE MARIE Vars 05560 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Séjour montagne :

A la découverte du milieu montagnard hors les murs habituels.

Objectifs :

– Rendre possible l’accès à la montagne en hiver pour des publics éloignés des départs en vacances.

– Elargir l’accompagnement éducatif hors de l’environnement habituel

Nous proposerons un séjour en montagne du 12 au 17 février 2023 qui s’adressera à un groupe de 17 enfants de 06 à 11 ans.

Ce projet s’inscrit dans une continuité éducative et d’accompagnement à la fonction parentale.

Les familles adhérent en nombre aux projets proposés dans le cadre de notre ACM et les demandes augmentent a chaque période de vacances.

Aujourd’hui encore il est difficile pour les familles de laisser partir un enfant loin du foyer et plus particulièrement pour ceux issus des quartiers populaires.

Par contre le travail que nous menons tout au long de l’année permet d’accompagner de plus en plus de familles sur les projets de mini séjours. Un travail important reste à faire pour permettre au plus grand nombre d’avoir accès à une diversité d’expériences éducatives et structurantes à vivre notamment hors du foyer.

L’accompagnement progressif est nécessaire notamment en appui de projet attractif par leurs contenus selon les périodes comme en période hivernale. Cette action permettra de poursuivre le travail engagé en augmentant légèrement le nombre de jour avec un montant de participation qui supprimera le frein financier.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

