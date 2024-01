69ème rallye neige et glace Hôtel le lac – Itinérance Malbuisson, samedi 17 février 2024.

Malbuisson Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17

fin : 2024-02-21

Le parcours proposera une variété inédite et un tempo différent, entièrement recentrés autour de Malbuisson, charmant village du Hauts Doubs où le rallye Neige et Glace a pris ses quartiers depuis plus d’une décennie.

Jour J-1: Les préparatifs

Jour J1: Vérifications et prologue à Malbuisson

Jour J2: Le Jura en Hors d’œuvre

Jour J3: La bataille du Doubs

Jour J4: ‘Power ZR’ à Rochejean

Accès libre pour les spectateurs

Différentes animations conviviales liées à la découverte des produits locaux

Hôtel le lac – Itinérance

Malbuisson 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



