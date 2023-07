FlamencA – Flamenco dans l’intimité, Familia Gomez Hôtel Le Collatéral Arles, 5 août 2023, Arles.

FlamencA – Flamenco dans l’intimité, Familia Gomez Samedi 5 août, 21h30 Hôtel Le Collatéral Tarif général 20 euros

Tarif réduit 15 euros Moins de 18 ans. Etudiants. Minimas Sociaux

Entrée gratuite jusqu’à 6 ans

Découvrez le festival FlamencA avec une programmation riche en passion et en émotion. Assistez à des récitals envoûtants de danse, chant et guitare flamenco, interprétés par des artistes émergents et renommés. Plongez-vous dans l’univers du flamenco traditionnel, vibrant au son des alegrias, bulerias et autres styles emblématiques. Une expérience inoubliable vous attend. Ne manquez pas cet événement unique.

5 Août Les Collatéraux 21h30

Place J. Patrat, Arles

« Flamenco dans l’intimité, Familia Gomez »

La famille Gomez, grande dynastie du flamenco gitan en France

Récital flamenco « Puro dans l’intimité ». Danse, chant, guitare

Artistes. Finine Gomez / Manuel Gomez / Anton Gomez

Interprétation de répertoire traditionnel flamenco, danse, chant, musique ; alegrias, solearès, bulerias, serranas, fandangos, tango flamenco, granadina, tarrantos, entre autres styles.

Le pur flamenco intimiste pour initiés

Durée 1h10 environ

Hôtel Le Collatéral 20, place Joseph Patrat, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-05T21:30:00+02:00 – 2023-08-05T22:45:00+02:00

