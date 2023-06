Replongez dans les années folles en visitant cet hôtel Art déco Hôtel le Belvédère du rayon vert Cerbère, 16 septembre 2023, Cerbère.

16 et 17 septembre Gratuit. Entrée libre.

À l’occasion de la 40e édition des Journées européennes du patrimoine, l’hôtel Le Belvédère du rayon vert vous ouvre ses portes et vous propose une visite libre.

Découvrez cet hôtel inscrit au titre des Monuments historiques qui vous replongera dans l’activité balnéaire des années 30.

Laissez-vous charmer par son architecture Art déco de style « paquebot » qui fait son originalité.

Hôtel le Belvédère du rayon vert Avenue de la côte vermeille, 66290 Cerbère Cerbère 66290 Pyrénées-Orientales Occitanie 06 08 31 17 79 Édifice construit entre 1928 et 1932 par Léon Baille, architecte de la ville de Perpignan, pour Jean de Léon, gérant du buffet de la gare de Cerbère. L’hôtel était destiné à une importante clientèle qui devait descendre à Cerbère pour effectuer le changement de trains entre la France et l’Espagne. Construit sur une parcelle triangulaire, l’édifice de quatre niveaux est entièrement réalisé en béton armé, dans le style « Paquebot ».

La « poupe » du bâtiment, les coursives aux extrémités arrondies et la sortie d’un escalier sur le toit-terrasse, imitant une cheminée de navire, sont autant de références à l’architecture navale, une inspiration qui se retrouve également à l’intérieur de l’édifice.

L’hôtel, doté d’un escalier central en marbre avec des balustrades Art déco en aluminium, comprend une salle de cinéma et une salle de restaurant, ainsi que des boiseries.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

