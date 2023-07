Les donateurs des collections égyptiennes Hôtel Lallemant – Musée des Arts décoratifs Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher Les donateurs des collections égyptiennes Hôtel Lallemant – Musée des Arts décoratifs Bourges, 16 septembre 2023, Bourges. Les donateurs des collections égyptiennes 16 et 17 septembre Hôtel Lallemant – Musée des Arts décoratifs Une personne en charge des collections des musées de Bourges vous expliquera l’histoire des collections égyptiennes qu’ils conservent. Hôtel Lallemant – Musée des Arts décoratifs 5 rue de l’Hôtel-Lallemant, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 70 23 57 http://www.ville-bourges.fr/musees L’hôtel Lallemant qui abrite aujourd’hui un musée est un édifice remarquable de la 1ère Renaissance française. Construit entre 1497 et 1506, cet édifice présente un décor sculpté italianisant particulièrement précoce. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

