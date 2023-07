Visite guidée et expositions au château : « 35 tours » de Jofo et « Essentiel » d’A-MO Hôtel Labottière – Institut culturel Bernard Magrez Bordeaux, 16 septembre 2023, Bordeaux.

Visite guidée et expositions au château : « 35 tours » de Jofo et « Essentiel » d’A-MO 16 et 17 septembre Hôtel Labottière – Institut culturel Bernard Magrez Gratuit. Sur inscription. Nombre limité à 30 personnes.

Venez découvrir le château Labottière, un monument historique datant de 1773, construit par les frères Laclotte pour Antoine et Jacques Labottière. Plongez dans l’histoire de ce lieu emblématique lors d’une visite guidée qui vous fera voyager à travers les époques.

Le samedi 16 septembre 2023, de 10h00 à 20h00, et le dimanche 17 septembre, de 10h00 à 19h00, vous aurez l’opportunité de participer à une visite sur le patrimoine. Découvrez l’histoire fascinante du château Labottière et explorez l’exposition « 35 tours » de Jofo, ainsi que l’exposition « Essentiel » d’A-MO.

Plusieurs créneaux de visites tout public sur réservation sont prévus pendant les deux jours :

– Samedi 16 septembre :

– Visite à 11h00 – 12h30 : Histoire du château Labottière et visite de l’exposition de Jofo.

– Visite à 15h00 – 16h30 : Réservation requise.

– Visite à 18h00 – 19h30 : Réservation requise.

– Dimanche 17 septembre :

– Visite à 11h00 – 12h30 : Histoire du château Labottière et visite de l’exposition de Jofo.

– Visite à 14h00 – 15h30 : Réservation requise.

– Visite à 17h00 – 18h30 : Réservation requise.

Découvrez l’histoire du château Labottière, qui tire son nom des frères Labottière, imprimeurs et éditeurs bordelais du XVIIIe siècle. Explorez leur contribution à la presse bordelaise et plongez dans l’atmosphère de cette période chargée d’histoire.

Au fil des années, le château Labottière a connu différentes phases, de la période de Tivoli à l’installation du gouvernement français pendant la Seconde Guerre mondiale. Découvrez ces moments clés qui ont marqué l’histoire du lieu.

Le château Labottière est aujourd’hui la demeure de l’Institut Culturel Bernard Magrez, qui accueille des expositions d’art contemporain et d’art urbain. Profitez de l’occasion pour découvrir les expositions « 35 tours » de Jofo et « Essentiel » d’A-MO, présentant des œuvres issues de collections publiques.

Ne manquez pas cette opportunité de visiter le château Labottière et d’explorer les expositions captivantes de Jofo et A-MO. Réservez dès maintenant votre place pour une expérience culturelle enrichissante.

En 1773, les frères Labottière, imprimeurs et éditeurs bordelais ayant activement participé à l'effervescence intellectuelle qui marqua le siècle des Lumières, font appel aux architectes Étienne et Jean Laclotte pour édifier leur somptueuse demeure néo-classique, entourée d'un magnifique parc à la française et d'un vignoble.

Le château Labottière, dont le jardin constituait l’agrément principal de cette retraite champêtre, se trouvait à l’époque de son édification dans un secteur semi-rural. Hormis les bâtiments d’architecture classique, il subsiste aujourd’hui de cette vaste propriété qui allait jusqu’à la barrière du Médoc, un jardin à la française en avant de l’entrée du château.

