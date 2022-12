Atelier couronne de Noël à La Zoologie x Amour de Fleurs Hotel La Zoologie Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Atelier couronne de Noël à La Zoologie x Amour de Fleurs Hotel La Zoologie, 10 décembre 2022, Bordeaux. Atelier couronne de Noël à La Zoologie x Amour de Fleurs Samedi 10 décembre, 15h00 Hotel La Zoologie

Sur réservation. Tarif : 50 €.

On se donne rendez vous samedi 10 décembre de 15h à 17h à l’hôtel de La Zoologie pour un atelier floral et festif avec Amours de fleur. Hotel La Zoologie 51 cours de la Marne Saint-Jean Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine Initiez vous à l’art floral et créez votre couronne de fleurs avec un véritable artisan fleuriste. Pour cet atelier, Fabien vous accueillera avec joie et aura le plaisir de vous partager son savoir faire floral. Cet atelier est suivi d’une pause gourmande au Bar de La Zoologie. Le tarif comprend l’atelier, le matériel, et une pause gourmande au Bar La Zoologie.

