L'équipe de l'hôtel La Pérouse vous invite pour une visite guidée et commentée de l'établissement. Nous pourrons vous raconter son histoire, ainsi que la vie de l'hôtel au quotidien !

Hôtel la pérouse
3, Allée Duquesne, 44000 Nantes

L'hôtel, labellisé « Architecture contemporaine remarquable » a été réalisé en 1993 par les architectes Clotilde et Bernard Barto. Sa conception originale, avec sa façade inclinée et ses fenêtres rectangulaires, rappelle l'inclinaison des immeubles du 18e siècle au nord du cours des 50-otages.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Philippe Piron

