LA DÉLICATESSE Hotel JW Marriott – Palais Stéphanie Cannes, 19 octobre 2023, Cannes.

LA DÉLICATESSE Jeudi 19 octobre, 20h00 Hotel JW Marriott – Palais Stéphanie POUR NOS ABONNÉS : TARIF J // TOUT PUBLIC // DURÉE 1H15

PARTENARIAT AVEC LE PALAIS DES FESTIVAL DE CANNES

CE SPECTACLE EST PROGRAMMÉ AU PALAIS STÉPHANIE – HÔTEL JW MARRIOTT

——————————-

TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR NOS ABONNÉS.

——————————-

D’après La Délicatesse de David Foenkinos – Éditions Gallimard

Nathalie et François sont heureux, ils s’aiment. Ils ont la vie devant eux. Mais, un jour, François décède brutalement dans un accident. Pour Nathalie, s’ensuit une traversée du désert. Son coeur devient une forteresse, sa vie une routine sans âme. Puis elle rencontre Markus, un homme simple, délicat, mais loin des canons de beauté. Avec lui, elle apprend à accepter ses cicatrices, à se laisser porter par un amour qui ne cherche plus un idéal. Elle réinvente le bonheur, avec délicatesse.

C’est une histoire de renoncements. De deuils : celui de l’être aimé, ou celui de la vie « parfaite ». L’histoire d’un bonheur perdu. De cette quête sisyphéenne que Nathalie doit recommencer. Dans une autre version d’elle-même. Modifiée. Différente. Fragile. Avec ses fêlures. Trois comédiens – notamment Jean Franco, Molière 2020 du « Meilleur acteur dans un second rôle » – incarnent tous les rôles de la pièce. L’important, c’est la multiplicité de ces parcours de vie et l’impact de chacun d’eux sur le destin de Nathalie. Cette comédie romantique, drôle et émouvante, parle de résilience. Du bonheur. Et de la vie.

——————————-

Adaptation et mise en scène Thierry Surace – Avec Jean Franco, Molière du « Meilleur acteur dans un second rôle » en 2020, Sélène Assaf, Jérôme Schoof – Musiques Julien Gelas (création originale), musiques additionnelles – Scénographie Bastien Forestier – Costumes Chouchane Abello Tcherpachian

Mentions obligatoires

Production À Mon Tour Prod, Compagnie Miranda, Pierrick Quenouille – Soutiens Conseil régional SUD PACA, Conseil départemental des Alpes-Maritimes, Ville de Nice.

Hotel JW Marriott – Palais Stéphanie 50 boulevard de La Croisette – 06400 Cannes Cannes 06400 La Lepre Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T20:00:00+02:00 – 2023-10-19T21:30:00+02:00

2023-10-19T20:00:00+02:00 – 2023-10-19T21:30:00+02:00

© Fabienne Rappeneau