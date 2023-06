Visitez un jardin d’esprit Renaissance Hôtel Juvénal-des-Ursins Troyes, 16 septembre 2023, Troyes.

Visitez un jardin d’esprit Renaissance 16 et 17 septembre Hôtel Juvénal-des-Ursins Gratuit. Entrée libre. Accès par la ruelle des Chats.

Situé en cœur d’îlot, à l’arrière de l’hôtel Juvénal-des-Ursins, ce jardin propose un écrin Renaissance par son plan en croix et le dessin de son parterre ornemental. Il respecte le côté intimiste de la façade et présente volontairement un caractère domestique par le biais du potager.

Hôtel Juvénal-des-Ursins 26 rue Champeaux, 10000 Troyes Troyes 10000 Quartier Saint-Jean Aube Grand Est http://www.vpah-troyes.fr L’hôtel Juvénal-des-Ursins date de 1526. Il a été reconstruit en pierre, suite à l’incendie du 25 mai 1524, à la mode des « hôtels particuliers » qui se répand dans les villes auprès des familles riches et influentes.

L’édifice situé « entre cour et jardin » est orné d’un oriel (petit oratoire domestique). Les hauts combles, avec lucarne et souches de cheminées, la tourelle d’escalier sur le jardin, les cheminées et les plafonds à l’intérieur, sont des caractéristiques très françaises du gothique tardif.

En retour sur la cour, la galerie surmontée d’une loggia, comprenant deux travées en plein cintre, est un élément d’importation italienne. Cette architecture de style composite est une transition vers la Renaissance française. Accès par la ruelle des Chats.

