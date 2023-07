Rencontre avec la correspondante jardins de la DRAC Hôtel Isaïe de Rochefort Rochefort, 17 septembre 2023, Rochefort.

Rencontre avec la correspondante jardins de la DRAC Dimanche 17 septembre, 14h00 Hôtel Isaïe de Rochefort Gratuit. Entrée libre.

À l’occasion de la sortie du « Guide des jardins remarquables en Nouvelle-Aquitaine » (aux Éditions du Patrimoine), Stéphanie Bérusseau, correspondante jardins à la Direction régionale des Affaires culturelles – site de Poitiers, vous présente ses différentes missions et plus particulièrement la mise en place de ce label récompensant les plus beaux jardins.

En effet, depuis 2004, le label « Jardin Remarquable » distingue des jardins et des parcs, tant anciens que contemporains, particulièrement bien entretenus et ouverts à la visite pendant au moins 40 jours dans l’année.

Aujourd’hui, la France peut s’enorgueillir de plus de 460 parcs et jardins, publics, privés ou associatifs, bénéficiant du label « Jardin Remarquable » attribué par le ministère de la Culture.

La Nouvelle-Aquitaine, avec ses 58 parcs et jardins, est la plus labellisée de France.

Hôtel Isaïe de Rochefort Rue du Brillouet, 17300 Rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 49 36 21 52 https://www.culture.gouv.fr/Regions/DRAC-Nouvelle-Aquitaine L’hôtel de Rochefort doit son nom à Jean de Moulins – ou des Moulins, seigneur de Rochefort près de Mirebeau (Vienne), membre d’une famille de Blois.

Notaire-secrétaire de Louis XI et maire de Poitiers de 1964 à 1965, il bénéficia de l’affection du roi, qui lui avait donné en mariage une de ses filleules, Louise Jamin. Le roi, désireux de le voir s’établir à Poitiers, lui donne en 1469 un logis, avec ses communs, dans la paroisse Saint-Savin. Pendant plus d’un siècle, la propriété donnée par Louis XI est restée dans la famille de Moulins.

À la fin du XVIe siècle, l’hôtel était la propriété de Charlotte de Moulins, descendante de Jean Charlotte et Isaïe Brochard, son mari. Ils ont fait construire la majeure partie du bâtiment située au fond de l’actuelle cour, remanié

l’ancien logis aujourd’hui disparu et édifié le pavillon sur rue. Le fronton qui surmonte la lucarne côté cour intérieure, porte en effet le chiffre du couple : C et Y. La reconstruction et l’agrandissement ont été réalisés entre 1599, date de leur mariage et 1629.

Le bâtiment, parfois loué à des intendants royaux, a fait office d’hôtel de l’Intendance au XVIIe siècle. En 1786, Louis XVI acheta l’hôtel de Rochefort pour s’en servir de magasin aux vivres et de boulangerie militaire. Pendant 183 ans, les locaux furent occupés par l’administration militaire.

En 1927, les façades et les toitures ont été classées au titre des Monuments historiques. En 1969, l’hôtel de Rochefort, très dégradé à l’intérieur, est confié au ministère des Affaires culturelles pour le restaurer. La restauration dirigée par Charles Dorian, architecte en chef des monuments historiques, dura 5 ans. Les nouveaux locaux de la DRAC Poitou-Charentes sont inaugurés en juin 1974 par Michel Guy, secrétaire d’État aux Affaires de la culture.

En 1985, la DRAC fut agrandie avec un nouveau bâtiment sur rue, par l’architecte Claude H. Aubert, puis en 1990 par le cabinet Deshoulières et Jeanneau.

De l’état ancien de l’hôtel de Rochefort subsistent le pavillon sur rue et le logis neuf. Le pavillon sur rue, appelé dans les sources « la petite maison », correspond dans sa structure à la description faite en 1700. Le portail, côté rue, de même que l’intérieur, ont été entièrement refaits.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©DRAC