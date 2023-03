TABLE RONDE AVEC DE JEUNES ECRIVAINS ALGERIENS FRANCOPHONES Hôtel international Legacy. Hydra. Alger Hydra Catégories d’Évènement: Daïra Bir Mourad Rais

TABLE RONDE AVEC DE JEUNES ECRIVAINS ALGERIENS FRANCOPHONES Hôtel international Legacy. Hydra. Alger, 18 mars 2023, Hydra. TABLE RONDE AVEC DE JEUNES ECRIVAINS ALGERIENS FRANCOPHONES Samedi 18 mars, 11h00 Hôtel international Legacy. Hydra. Alger 30 La CNEFA organise une table ronde qui réunira de jeunes romancières et romanciers francophones algériens. Une table ronde animée par l’écrivaine algérienne Nadia SEBKHI. De nombreux invités du monde littéraire seront présents. Hôtel international Legacy. Hydra. Alger Hydra, 16043 Hydra Daïra Bir Mourad Rais Alger http://www.cnefa-dz.org Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

