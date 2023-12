Afterwork ENAC Alumni @GroupeADP Hôtel INNSIDE PARIS CHARLES DE GAULLE Roissy-en-France Catégories d’Évènement: Roissy-en-France

Val-d'Oise Afterwork ENAC Alumni @GroupeADP Hôtel INNSIDE PARIS CHARLES DE GAULLE Roissy-en-France, 14 décembre 2023 18:00, Roissy-en-France. Afterwork ENAC Alumni @GroupeADP Jeudi 14 décembre, 19h00 Hôtel INNSIDE PARIS CHARLES DE GAULLE Evénement exclusivement réservé aux salarié(e)s d’ADP, alumni de l’ENAC. Après un premier afterwork en décembre 2022, le groupe ENAC Alumni @GroupeADP est ravi de vous convier à une nouvelle édition avant les fêtes de fin d’année ! RDV le Jeudi 14 décembre à partir de 19h (hôtel INNSIDE PARIS CHARLES DE GAULLE à Roissy) Outre le plaisir de se réunir à nouveau, cet afterwork sera la parfaite occasion pour vous présenter le bilan 2023 et les perspectives 2024 du réseau. Nous vous attendons nombreux ! Afterwork gratuit pour les cotisants ENAC Alumni / 20 euros pour les non cotisants (donc… il vaut mieux cotiser et soutenir toutes nos actions !) Evénement exclusivement réservé aux salarié(e)s d’ADP, alumni de l’ENAC. Hôtel INNSIDE PARIS CHARLES DE GAULLE 9 Rue du Voyageur, 95700 Roissy-en-France, France Roissy-en-France 95700 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/afterwork-adp-907 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Heure : 18:00

