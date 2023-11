YUL & FRIENDS Hotel Ibis Marseille St Charles Marseille, 9 novembre 2023, Marseille.

YUL & FRIENDS Jeudi 9 novembre, 19h00 Hotel Ibis Marseille St Charles Entrée libre

Concert proposé dans le cadre du festival Jazz sur la Ville

▪️ YUL & FRIENDS ▪️

Yul, batteur, chanteur, producteur fait une halte informelle à l’hôtel Ibis Gare St Charles à Marseille.

Accompagné de quelques amis, il y ouvre ses productions transe-cultures en cours, à quelques expérimentations lives teintées soul.

Une performance toujours sans filtre, sans format et sans code.

Découvrir : https://www.youtube.com/watch?v=yJcVLXeSmMM

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T19:00:00+01:00 – 2023-11-09T21:00:00+01:00

Crédits : Didier D. Daarwin