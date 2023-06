Ecluse 67 en live Hôtel Ibis le Central Dijon Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon Ecluse 67 en live Hôtel Ibis le Central Dijon, 21 juin 2023, Dijon. Ecluse 67 en live Mercredi 21 juin, 19h30 Hôtel Ibis le Central Pour cette édition 2023, Ecluse 67 en profitera pour fêter ses 20 ans d’existence.

Au programme tous vos hits préférés de hier à aujourd’hui, des vieilleries, des cadeaux, des goodies et plein d’autres surprises à découvrir en live place Grangier à Dijon, devant l’hôtel IBIS et le restaurant « Le petit central », à partir de 19h30. Hôtel Ibis le Central place Grangier 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

