Découvrez le cadre enchanteur et bucolique de cet hôtel particulier du XVIIIe siècle Hôtel Haguenot Montpellier Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier Découvrez le cadre enchanteur et bucolique de cet hôtel particulier du XVIIIe siècle Hôtel Haguenot Montpellier, 17 septembre 2023, Montpellier. Découvrez le cadre enchanteur et bucolique de cet hôtel particulier du XVIIIe siècle Dimanche 17 septembre, 14h00 Hôtel Haguenot 5 € adulte. Gratuit -18 ans accompagnés. Entrée libre. Visite par groupe de 20 dans l’ordre d’arrivée. Départ des visites : 14h, 14h45, 15h30, 16h15 et 17h. Construit entre 1751 et 1760 par l’architecte Jean-Antoine Giral, l’hôtel Haguenot vous ouvre ses portes pour les Journées européennes du patrimoine. Initialement construit à la demande du doyen de la faculté de médecine Henri Haguenot, cette « folie » montpelliéraine est nichée au coeur d’un jardin en terrasse arboré et rafraîchi par des fontaines, il s’ouvre largement vers l’extérieur par de nombreuses portes-fenêtres.

La décoration intérieure, oeuvre de Roubieu, est constituée de gypseries représentant la vie aux champs. Profitez de l’ouverture de ce lieu pour découvrir un cadre bucolique et enchanteur le temps d’une visite guidée lors des Journées européennes du patrimoine. Hôtel Haguenot 3 rue Clapiés, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie 04 67 92 25 62 http://www.hotelhaguenot.com « Maison des champs » autrefois hors des murs de la ville, l’hôtel Haguenot a été construit entre 1751 et 1760 par Jean-Antoine Giral, futur architecte de la place royale du Peyrou, pour Henri Haguenot, professeur à la faculté de médecine de Montpellier. Niché au cœur d’un jardin en terrasse arboré et rafraîchi par des fontaines, il s’ouvre largement vers l’extérieur par de nombreuses portes fenêtres. La décoration intérieure, œuvre de Roubieu, qui est aussi intervenu pour la décoration du château de Versailles, est constituée de gypseries, décors en plâtre, représentant la vie aux champs. Bus 6 et 7 « Peyrou Arrêt Arc de Triomphe » – tram ligne 3 « Plan Cabanes » – tram ligne 4 « Peyrou Arc de Triomphe » Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 ©Antoine de Parseval Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Hôtel Haguenot Adresse 3 rue Clapiés, 34000 Montpellier Ville Montpellier Departement Hérault Age min 1 Age max 99 Lieu Ville Hôtel Haguenot Montpellier

Hôtel Haguenot Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

Découvrez le cadre enchanteur et bucolique de cet hôtel particulier du XVIIIe siècle Hôtel Haguenot Montpellier 2023-09-17 was last modified: by Découvrez le cadre enchanteur et bucolique de cet hôtel particulier du XVIIIe siècle Hôtel Haguenot Montpellier Hôtel Haguenot Montpellier 17 septembre 2023