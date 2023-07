Visite commentée de l’Hôtel Groslot et son jardin Hôtel Groslot Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Visite commentée de l'Hôtel Groslot et son jardin

16 et 17 septembre

maximum 20 personnes par groupe

Visite des salons avec présentation de l'exposition sur les films tournés à Orléans et de l'extérieur : cour d'honneur et jardin.

Hôtel Groslot
Place de l'Étape, 45000 Orléans
Orléans 45000 Loiret

Jacques Groslot, bailli de la ville, fait construire à la Renaissance cette maison qui, après la Révolution, devient l'Hôtel de Ville. Pour mieux répondre à ses nouvelles fonctions, l'hôtel fait alors l'objet de remaniements, notamment l'ajout de deux ailes. La décoration intérieure, réalisée entre 1850 et 1854, est de style gothique « troubadour »; ses salons présentent aux visiteurs plusieurs pièces remarquables : un coffre en bois offert par Louis XI aux chanoines de Saint-Aignan, un autre datant du XVIe siècle, ainsi que divers tableaux.

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

Hôtel Groslot
Place de l'Étape, 45000 Orléans
Orléans

