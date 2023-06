Exposition de portraits Hôtel Grandval-Caligny Valognes, 16 septembre 2023, Valognes.

Exposition de portraits 16 et 17 septembre Hôtel Grandval-Caligny Participation libre en soutien aux Printemps de Grandval-Caligny.

Le vivant au sein de la littérature et du patrimoine

Exposition de portraits, conférence sur Jean Valjean et visites guidées de Grandval-Caligny

Au cours du we, le visiteur pourra bénéficier de la vue d’un beau jardin à la Française et à l’Anglaise, de la visite guidée commentée d’un vieil hôtel particulier XVIIe-XVIIIe, d’une conférence littéraire fort étonnante et d’une exposition de portraits au fusain de qualité

Hôtel Grandval-Caligny 32 rue des Religieuses, 50700 Valognes Valognes 50700 Manche Normandie Hôtel particulier des XVIIe et XVIIe s., où séjourna régulièrement Jules Barbey d'Aurevilly de 1872 à 1887. Grands jardins à la française et à l'anglaise. Escalier d'honneur en pierre de Valognes, rampe en fer forgé XVIIe s. poêle en faïence. Salon XVIIIe de presque 5 mètres de hauteur.

Crédit photo: Les Printemps de Grandval-Caligny