Cet évènement est passé Visite libre du château et de ses environs Hôtel Golf du château de Chailly Chailly-sur-Armançon Catégories d’Évènement: Chailly-sur-Armançon

Côte-d'Or Visite libre du château et de ses environs Hôtel Golf du château de Chailly Chailly-sur-Armançon, 15 septembre 2023, Chailly-sur-Armançon. Visite libre du château et de ses environs 15 – 17 septembre Hôtel Golf du château de Chailly Entrée gratuite et visite libre Lors de votre visite, un historique du château et du dôme du Cosmos ainsi que la localisation du cèdre vous seront remis afin de vous guider dans votre visite. Des explications additionnelles peuvent vous être fournies par les membres de l’équipe. Vous aurez un accès libre aux différents salons et étages du château ainsi qu’aux lieux publics comme les bars, le restaurant et le golf. Hôtel Golf du château de Chailly 21320 Chailly-sur-Armançon Chailly-sur-Armançon 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380903030 http://www.chailly.com Le château de Chailly vous ouvre ses portes, venez le découvrir ! Véritable forteresse médiévale, le château a été transformé en hôtel en 1990. Fleuron de l’histoire de l’Auxois, vous pourrez librement découvrir ses salons et les vues imprenables sur la nature environnante. Ne ratez pas cette occasion pour entrer dans l’incroyable dôme du Cosmos : chapelle œcuménique intégralement décorée de milliers de mosaïques. Aux abords de la terrasse vous pourrez vous prélasser à l’ombre du cèdre offert au propriétaire, Yasuhiko Sata, par sa sainteté le Dalaï Lama à l’occasion de sa visite. Vous trouverez de la documentation et des informations à la réception afin de guider votre visite. Contactez-nous pour toute question. Parking gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T13:00:00+02:00 – 2023-09-15T20:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00 © Chailly resort Détails Catégories d’Évènement: Chailly-sur-Armançon, Côte-d'Or Autres Lieu Hôtel Golf du château de Chailly Adresse 21320 Chailly-sur-Armançon Ville Chailly-sur-Armançon Departement Côte-d'Or Lieu Ville Hôtel Golf du château de Chailly Chailly-sur-Armançon latitude longitude 47.272543;4.489245

Hôtel Golf du château de Chailly Chailly-sur-Armançon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chailly-sur-armancon/