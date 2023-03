Visite des jardins de l’hôtel Germain Hôtel Germain Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Visite des jardins de l’hôtel Germain Hôtel Germain, 3 juin 2023, Senlis. Visite des jardins de l’hôtel Germain 3 et 4 juin Hôtel Germain Entrée individuelle: 5 € payable su place (au profit de l’association Jardins et Santé, soutien à la création de jardins à visée thérapeutique dans les hôpitaux) La visite sera réalisée par le jardinier en chef, formé par les Jardins royaux botaniques d’Edimbourgh et par les les équipes du jardin de Giverny. Hôtel Germain 24 place Gérard de Nerval 60 300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « charlotte.labouert@wanadoo.fr »}] L’hôteème siècle, au coeur du centre ville de Senlis. Il appartenait au premier secrétaire du roi Henri IV. Vous y découvrirez le parc de 1 ha divisé en 3 zones: la cour d’honneur et son jardin à la française, le potager et ses arbres fruitiers en espalier, proche de son bassin d’agrément d’inspiration 18 ème et pour finir la troisième zone avec ses arbres centenaires, son gazon à l’anglaise et son terrain de tennis. parking public Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

