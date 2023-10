RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE avec l’Académie d’art de Meudon Hôtel Forest-Hill Meudon-la-Forêt Meudon, 9 novembre 2023, Meudon.

RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE avec l’Académie d’art de Meudon 9 novembre 2023 et 4 avril 2024 Hôtel Forest-Hill Meudon-la-Forêt 15€ (consommation à la charge du participant) pas nécessaire d’être adhérent.

Delphine BLAST

Photographe

Partager un moment convivial autour du travail de la photographe avec projection, débat, dédicace.

DELPHINE BLAST, Jeudi 9 novembre 2023

19h00 – 20h30

Lieu du stage : Hôtel Forest Hill Meudon-Velizy

Hôtel Forest-Hill Meudon-la-Forêt 40 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France

2023-11-09T19:00:00+01:00 – 2023-11-09T20:30:00+01:00

2024-04-04T19:00:00+02:00 – 2024-04-04T20:30:00+02:00

PHOTOGRAPHES RENCONTRES

©Delphine Blast