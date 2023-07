Découverte commentée pour sourds et malentendants de deux hôtels particuliers Hôtel Ferraris Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy Découverte commentée pour sourds et malentendants de deux hôtels particuliers Hôtel Ferraris Nancy, 16 septembre 2023, Nancy. Découverte commentée pour sourds et malentendants de deux hôtels particuliers Samedi 16 septembre, 14h00 Hôtel Ferraris Gratuit. Inscription obligatoire. Participez à une visite commentée de l’Hôtel Ferraris, hébergeant le Service régional de l’Inventaire du patrimoine, et de l’Hôtel de Fontenoy, actuellement Cour administrative d’appel. Hôtel Ferraris 29 rue du Haut Bourgeois, 54000 Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 32 90 63 http://patrimoines.lorraine.eu/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 83 32 90 63 »}, {« type »: « email », « value »: « inventairepatrimoines@grandest.fr »}] Proche de la vieille ville et du Palais Ducal, à mi-parcours de la rue du Haut-Bourgeois, se dresse l’hôtel Ferraris, exemple particulièrement significatif des grands hôtels particuliers érigés à Nancy au cours du règne du duc Léopold (1698-1729). Attribué à Germain Boffrand (1667-1754), il a conservé le décor peint du plafond de son escalier monumental dû au pinceau de Giacomo Barilli (1685-1739), collaborateur du célèbre décorateur italien Francesco Bibiena. Depuis 1976, l’immeuble abrite l’Inventaire général du patrimoine culturel. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

