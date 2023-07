Visite guidée d’un hôtel au style anglais Hôtel Exshaw Bordeaux, 17 septembre 2023, Bordeaux.

Visite guidée d’un hôtel au style anglais Dimanche 17 septembre, 11h00, 14h00, 15h30 Hôtel Exshaw Gratuit. Sur inscription.

Visitez ce manoir du XIXe siècle au style anglais, atypique dans l’architecture bordelaise.

À la fin du XIXe siècle, une nouvelle mode envahit la France et atteint Bordeaux. L’anglomanie a le vent en poupe dans la grande bourgeoisie et les familles de négociants installés à Bordeaux, dont la famille Exshaw en sont friands. Ce manoir, avec ses décrochés, bow-windows et boiseries fait plonger, le temps d’une visite, dans une ambiance toute victorienne.

Hôtel Exshaw 8 rue Théodore Gardère, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journees-du-patrimoine-et-du-matrimoine-lhotel-exshaw »}] Cet hôtel a été construit à la fin du XIXe siècle pour une famille irlandaise. C’était à l’époque un château à la campagne, avec un vaste parc autour, bâti dans une architecture du pur style anglais en vogue à l’époque. L’hôtel Exshaw a gardé une partie de son décor victorien d’origine. Il a ensuite été transformé en annexe avec une salle de récréation pour un lycée de jeunes filles au début du XXe siècle. Il abrite aujourd’hui les bureaux de la CFDT (Confédération française démocratique du travail).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

