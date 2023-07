Quand l’eau déborde ! Hôtel Euverte-Hatte – Centre Charles-Péguy Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Quand l’eau déborde ! Hôtel Euverte-Hatte – Centre Charles-Péguy Orléans, 16 septembre 2023, Orléans. Quand l’eau déborde ! Samedi 16 septembre, 15h00 Hôtel Euverte-Hatte – Centre Charles-Péguy En lien avec l’exposition « Dompter la Loire ? » et à travers une activité ludique rigolote et créative, les enfants vont être sensibilisés au risque inondation de la Loire à Orléans. De la préparation d’un sac à dos à l’imagination de moyens pour se préserver des inondations, les enfants seront prêts à faire face au risque ! Hôtel Euverte-Hatte – Centre Charles-Péguy 11 rue du Tabour 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 53 20 23 http://www.ville-orleans.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0238532023 »}] Derrière cette façade Renaissance homogène commandée par le riche marchand Euverte Hatte en 1524, se trouvent, jusqu’au début du XXe siècle, deux maisons distinctes séparées par un long couloir. La sobriété côté rue tranche avec la richesse architecturale et ornementale de la cour intérieure. Depuis 1964, le bâtiment abrite le Centre Charles Péguy. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

