Exposition « Dompter la Loire ? Le regard de l’ingénieur Paul Guillon (1842–1909) » Samedi 16 septembre, 10h00 Hôtel Euverte-Hatte – Centre Charles-Péguy

Cette exposition revient sur les enjeux autour de la Loire dans la deuxième moitié du XIXe siècle : les crues, les rêves d’amélioration de la navigabilité du fleuve, les projets de dérivation des eaux du Loiret… vus au travers de la collection de Paul Guillon, ingénieur orléanais des Ponts et Chaussées et membre du Service spécial de la Loire.

Riche de milliers de pages d’archives et d’une bibliothèque de plus de 500 volumes, cette collection, léguée en 1909 à la Médiathèque d’Orléans, constitue un témoignage précieux autour du fleuve et de son aménagement.

Hôtel Euverte-Hatte – Centre Charles-Péguy 11 rue du Tabour 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 53 20 23 http://www.ville-orleans.fr Derrière cette façade Renaissance homogène commandée par le riche marchand Euverte Hatte en 1524, se trouvent, jusqu’au début du XXe siècle, deux maisons distinctes séparées par un long couloir. La sobriété côté rue tranche avec la richesse architecturale et ornementale de la cour intérieure. Depuis 1964, le bâtiment abrite le Centre Charles Péguy.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

