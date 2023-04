Récital de guitare flamenco Hôtel et Spa Jules César Arles Catégories d’Évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Récital de guitare flamenco Hôtel et Spa Jules César, 29 avril 2023, Arles. Récital de guitare flamenco Samedi 29 avril, 20h30 Hôtel et Spa Jules César Tarif gratuit jusqu’à 6 ans / Tarif réduit 12 euros / Général 17 euros Les places étant limités il est conseillé de réserver préalablement. Dans le cadre de la présentation de la 6e édition du festival FlamencA qui se déroule en salle d’honneur de la mairie d’Arles, le samedi 29 avril à 18h30, nous vous proposons un récital de guitare « Flamenco dans l’intimité » à l’hôtel Jules César à 20h30 (durée 1 heure)

Interprète Manuel Gomez. Il est un des meilleurs représentants de la guitare flamenco. Au programme, les palos (styles) les plus « purs » du flamenco; Rondeña, Soléa, Granaina, Seguiriya, etc

Réservation à l’Office de Tourisme d’Arles.

Les places étant limités il est conseillé de réserver préalablement Hôtel et Spa Jules César 9, boulevard des lices, 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 52 52 52 https://www.hotel-julescesar.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0619758396 »}, {« type »: « link », « value »: « https://festival-flamenca.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « festival.flamenca@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0490184120 »}, {« type »: « link », « value »: « http://arlestourisme.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T20:30:00+02:00 – 2023-04-29T21:30:00+02:00

2023-04-29T20:30:00+02:00 – 2023-04-29T21:30:00+02:00 FlamencA Flamenco Juan Conca

Détails Catégories d’Évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Hôtel et Spa Jules César Adresse 9, boulevard des lices, 13200 Arles Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Hôtel et Spa Jules César Arles

Hôtel et Spa Jules César Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Récital de guitare flamenco Hôtel et Spa Jules César 2023-04-29 was last modified: by Récital de guitare flamenco Hôtel et Spa Jules César Hôtel et Spa Jules César 29 avril 2023 Arles Hôtel et Spa Jules César Arles

Arles Bouches-du-Rhône