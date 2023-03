L’Afterwork Casino Hôtel et Spa Jules César Arles Catégories d’Évènement: Arles

L’Afterwork Casino Hôtel et Spa Jules César, 15 mars 2023, Arles. L’Afterwork Casino Mercredi 15 mars, 18h30 Hôtel et Spa Jules César A partir de 49€ Envie de passer une soirée pro inédite? Participez à notre Afterwork Casino Nous vous proposons une soirée conviviale pour rencontrer les professionnels du Pays d’Arles, dans le cadre du somptueux Hôtel & SPA 5* le Jules César, ambiance Casino & Jazz POKER, ROULETTE, BLACK JACK, ROUE DE LA FORTUNE…

Vous disposerez d’une liasse de billets (monnaie du Jules César) avec les- quels vous pourrez jouer à votre guise.

Vous n’êtes pas un pro des jeux ! pas de problème :)

A chaque table, un croupier professionnel sera présent pour rappeler les règles du jeu de façon ludique.

Un seul mot d’ordre :

créer des contacts, échanger des cartes de visite tout en gagnant des billets pour participer à la suite de la soirée

Pensez à vous munir de nombreuses cartes de visite !

Dress code : Tenue de soiree

Programme de la soirée :

18h30 – 19h30 – rencontre entre professionnels

19h30 – 21h30 – Soirée Casino – Apéritif dinatoire – Concert – live Radio RPA

22h00 : Vente aux enchères – Vous enchérirez sur de nombreux lots avec l’argent gagné pendant la soirée :)

22h30 – minuit – Le bar restera pour prolonger la convivialité de la soirée

De nombreuses autres animations et surprises viendront rythmer la soirée Attention places limitées et uniquement sur réservation :

Si vous êtes sponsor, nous mettrons en avant votre entreprise toute la soirée et votre logo sera affiché sur les supports suivants :

Tous les posts publiés sur les réseaux sociaux

Livret des participants distribué le jour J,

Nos differents supports de communication

Un écran géant pendant la soirée

Des Lives Radio RPA le jour J et disposnibles en podcast

Vos goodies distribué lors de l’événement.

